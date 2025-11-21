لاعب الأهلي عيد المولد بعد الفوز على القادسية: "النقص يولّد القوة"

أكد لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم عيد المولد أن "الروح والإصرار" كانا خلف الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، رغم النقص العددي بعشرة لاعبين، وذلك ضمن افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.