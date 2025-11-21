لاعب الأهلي عيد المولد بعد الفوز على القادسية: "النقص يولّد القوة"

أكد لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم عيد المولد أن "الروح والإصرار" كانا خلف الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، رغم النقص العددي بعشرة لاعبين، وذلك ضمن افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، أمس الجمعة.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي القادسية عند 17 نقطة متراجعًا إلى المركز الخامس.
وأوضح المولد، في تصريح لقناة "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن، أن الفريق دخل المباراة بعقلية الانتصار، قائلاً: "سواء لعبنا بثمانية أو تسعة لاعبين، الأهم أن نكون مصممين على الفوز، وكل مباراة نعطيها أهميتها".
وأضاف أنه شارك في الشوط الثاني بتوجيهات واضحة من الجهاز الفني، بهدف مضاعفة الجهد ومساندة زملائه لتعويض النقص، موضحًا: "من الطبيعي أن نعمل كفريق واحد، والقادم أفضل".
ووجّه المولد رسالة دعم لزميله زياد الجهني بعد حالة الطرد، مؤكدًا أنه لاعب كبير، وأن الطرد أمر وارد في ظل ضغط المباريات، وقال: "أحييه، ونهدي له هذا الفوز الذي سيسعده، وأي لاعب يمر بظرف مماثل سيجد الفريق كله يقف إلى جانبه".