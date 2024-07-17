مدرب الاتحاد "بلان".. "الرئيس" وصاحب الميداليات المفقودة.. هل ينقذ العميد؟

أمّا مهامه التدريبية، ففي يونيو 2007 حينما تم تعيينه مدربًا لنادي بوردو خلفًا للبرازيلي ريكاردو غوميز، وفي موسمه الأول 2007/2008 استطاع بلان أن يقود نادي بوردو لاحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري، ليحصل على لقب أفضل مدرب عن ذلك الموسم، وفي الموسم التالي استطاع التتويج بـ3 بطولات محلية وهي كأس الأبطال الفرنسي، ثم كأس الدوري الفرنسي، ثم ببطولة دوري الدرجة الأولى متفوقًا على نادي مرسيليا بفارق 3 نقاط.