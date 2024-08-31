16 لاعبًا يقودون "أخضر التايكوندو" للعالمية.. وفيينا بداية التجارب

واختار الجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين الكابتن محمد القحطاني وفهد الدويسان (16) لاعبًا ولاعبة للانضمام للمعسكر التدريبي وهم: خالد الشهراني، وعبدالله المشرف، وعبدالرحمن الشهراني، ومتعب بهاري، وعيسى مجرشي، وزيد آل علامة، وريان الحارثي، وعبدالله الدوسري، وفراس العليوي، وأحمد بن قاسم، وأنس القرنوس، ونواف حسين، وريما الناصر، وأثير عسيري، وغرام كعبي، ولتين مثنى.