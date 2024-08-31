16 لاعبًا يقودون "أخضر التايكوندو" للعالمية.. وفيينا بداية التجارب

يخوض المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب اليوم السبت، منافسات البطولة الدولية، التي تقام بالعاصمة النمساوية فيينا، للوقوف على مستوى اللاعبين وتقييمهم قبل بطولة العالم المقبلة.
وكان الأخضر الشاب قد أنهى معسكره الداخلي الذي أقيم بمدينة الرياض خلال الفترة من (20- 30) أغسطس الجاري؛ حيث جرت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية؛ لرفع المستوى البدني والفني للاعبين ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب والتي ستقام بكوريا الجنوبية مطلع أكتوبر القادم.
واختار الجهاز الفني المكون من المدربين الوطنيين الكابتن محمد القحطاني وفهد الدويسان (16) لاعبًا ولاعبة للانضمام للمعسكر التدريبي وهم: خالد الشهراني، وعبدالله المشرف، وعبدالرحمن الشهراني، ومتعب بهاري، وعيسى مجرشي، وزيد آل علامة، وريان الحارثي، وعبدالله الدوسري، وفراس العليوي، وأحمد بن قاسم، وأنس القرنوس، ونواف حسين، وريما الناصر، وأثير عسيري، وغرام كعبي، ولتين مثنى.
ويضم الطاقمُ الأخصائييْن الكداشي إبراهيم، ومحمد أزعوفي، وإداريًّا محمد أبو الفتوح بمتابعة من مدير المنتخبات ناصر سعد القحطاني.
من جهة أخرى شارك الحكم الدولي المهندس المهند الزعبي في إدارة منافسات الباراتايكوندو في دورة الألعاب البارالمبية التي تدور منافساتها هذه الأيام في العاصمة الفرنسية باريس (2024)، بعد اختياره ضمن قائمة أفضل (30) حكمًا بالعالم، وظهر الزعبي بمستوى كبير يؤكد ارتقاء لعبة التايكوندو السعودي على صعيد اللاعبين والكوادر التحكيمية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، أن المنتخب الشاب هو القاعدة التي سنرتكز عليها لتجهيز منتخب متمكن في المشاركات العالمية والقارية، وتعمل على تجهيز اللاعب واللاعبة المتمكنين، وأيضًا الحكم المؤهل، لأن التحكيم جزء من نجاح اللعبة.