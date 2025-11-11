رونالدو: كأس العالم 2026 آخر محطة.. والاعتزال خلال عامين

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن مشاركته في كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة له، مشيرًا إلى أنه يخطط للاعتزال نهائيًا خلال عام أو عامين على الأكثر.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر مكالمة فيديو في قمة عالمية حول السياحة والاستثمار تُقام في العاصمة السعودية الرياض، حيث قال مازحًا: "قريبًا بالنسبة لي تعني خلال 10 سنوات... لا، أنا أمزح، أنا أستمتع حقًا باللحظة الحالية. في كرة القدم، عندما تبلغ سنًّا معينة، تبدأ في احتساب الأشهر بسرعة".
وأضاف: "أشعر أنني في حالة جيدة جدًا. ما زلت أسجل الأهداف، وأشعر بالسرعة واللياقة. أحب اللعب مع المنتخب، لكن لنكن صادقين، أعتقد أنني سأعتزل خلال عام أو عامين".
ورداً على سؤال حول مشاركته في كأس العالم 2026، أجاب رونالدو: "نعم، بالتأكيد، ستكون الأخيرة. سأكون في الحادية والأربعين من عمري، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب".
ويملك رونالدو حاليًا 953 هدفًا رسميًا سجلها مع الأندية والمنتخب، ويحتاج إلى 47 هدفًا فقط ليحقق حلمه التاريخي بتسجيل 1000 هدف قبل الاعتزال.
وبحسب وتيرته التهديفية الحالية، يُتوقّع أن يبلغ هذا الرقم نهاية عام 2026 أو بداية 2027، ما يتماشى مع موعد اعتزاله المحتمل.
وكان رونالدو قد وقّع عقدًا مع نادي النصر السعودي يمتد حتى عام 2027، ما يمنحه الفرصة لمواصلة تسجيل الأهداف وصناعة تاريخ كروي قد لا يتكرر.