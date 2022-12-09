مدرب المنتخب المغربي "الركراكي": نسعى لصناعة التاريخ أمام البرتغال

وقال الركراكي: "لا أعرف ما إذا كان رونالدو سيبدأ، آمل ألا يفعل ذلك، كمدرب، أعلم أنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. سأكون سعيدًا إذا لم يلعب".