مدرب المنتخب المغربي "الركراكي": نسعى لصناعة التاريخ أمام البرتغال

يأمل وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في بقاء قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء مجددًا.
ويلتقي منتخب المغرب نظيره البرتغالي، غدًا السبت، في دور الثمانية للمونديال؛ حيث يتطلّع "أسود الأطلس"، الذي بات أول فريق عربي يصعد لهذا الدور في كأس العالم، إلى مواصلة مسيرته المذهلة في المونديال، الذي يقام للمرة الأولى في الوطن العربي.
وقال الركراكي: "لا أعرف ما إذا كان رونالدو سيبدأ، آمل ألا يفعل ذلك، كمدرب، أعلم أنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. سأكون سعيدًا إذا لم يلعب".
وأضاف الركراكي في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الجمعة، للحديث عن المباراة: "لاعبو البرتغال متعطشون، ويريدون أيضًا صنع التاريخ. لكن سيكون لدينا الكثير من المؤازرة الجماهيرية داخل الملعب، ويمكننا القيام بذلك".
وشدّد الركراكي على أنه يطمح إلى قيادة فريقه لصناعة التاريخ، لاسيما بعد المشوار الرائع لمنتخب المغرب في البطولة وصعوده لدور الثمانية للمرة الأولى.