"النصر" يختار ملعب "آل مكتوم" لموقعة "بريسبوليس الإيراني" في دوري أبطال آسيا

وقع اختيار إدارة نادي النصر السعودي، على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، ليصبح ملعبًا محايدًا لمباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام بريسبوليس الإيراني في 27 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا 2023- 2024.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" تنتظر الإدارة النصراوية، السبت، اعتماد إدارة الفريق الإيراني ملعب مباراة الذهاب التي ستقام في 18 من شهر سبتمبر المقبل.
وكانت قرعة البطولة القارية قد أوقعت النصر، الصاعد من الدور التمهيدي ووصيف بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، في المجموعة الخامسة بجانب الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني والاستقلال من طاجيكستان.