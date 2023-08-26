"النصر" يختار ملعب "آل مكتوم" لموقعة "بريسبوليس الإيراني" في دوري أبطال آسيا

وقع اختيار إدارة نادي النصر السعودي، على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، ليصبح ملعبًا محايدًا لمباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام بريسبوليس الإيراني في 27 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا 2023- 2024.