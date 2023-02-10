الصحافة الاسبانية وصول الهلال لنهائي كأس العالم دليل تفوق الكرة السعودية

سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على إنجاز فريق الهلال بوصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 المقامة منافساتها حالياً بالمغرب.
ووصفت الصحيفة وصول الهلال لنهائي كأس العالم للأندية وضربه موعداً مع ريال مدريد بأنه مثال واحد فقط على نجاح السعودية المبهر على مستوى كرة القدم.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا مطولًا عنونته بـ "كرة القدم في السعودية تستعد لغزو العالم، الهلال مثال على ذلك"، وعددت به شواهد تفوق اللعبة مؤخرًا.
وأوضحت "ماركا" أن أسباب تفوق الكرة السعودية ظهر جليًا في وصول الهلال للنهائي العالمي بالإضافة إلى نجاح النصر في التعاقد مع قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بالإضافة إلى النجاح في استضافة كأس آسيا 2027، والاهتمام بالكرة النسائية وتشكيل منتخب نسائي أصبح مصنفًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأخيرًا الفوز على بطل كأس العالم 2022 الأرجنتين في دور مجموعات المسابقة.
وقالت عن المباراة النهائية: وصول الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية كأول نادٍ سعودي يحقق هذا الإنجاز، يظهر أن كرة القدم تسير على الطريق الصحيح وأن هذا النجاح وجد ليبقى.
وختمت تقريرها: الهلال هو ثالث بطل آسيوي يصل إلى النهائي في التاريخ، كتيبة رامون دياز سيطرت على القارة الصفراء في السنوات الأخيرة.
وسيواجه الهلال يوم غدًا السبت ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2022، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.