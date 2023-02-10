الصحافة الاسبانية وصول الهلال لنهائي كأس العالم دليل تفوق الكرة السعودية

وأوضحت "ماركا" أن أسباب تفوق الكرة السعودية ظهر جليًا في وصول الهلال للنهائي العالمي بالإضافة إلى نجاح النصر في التعاقد مع قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بالإضافة إلى النجاح في استضافة كأس آسيا 2027، والاهتمام بالكرة النسائية وتشكيل منتخب نسائي أصبح مصنفًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأخيرًا الفوز على بطل كأس العالم 2022 الأرجنتين في دور مجموعات المسابقة.