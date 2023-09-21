دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022".. أولمبي القدم يكسب منغوليا ويتصدّر

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا في ثاني لقاءاته في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022" على نظيره المنغولي بثلاثة أهداف نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو بالصين، بحضور مدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.