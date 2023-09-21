دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022".. أولمبي القدم يكسب منغوليا ويتصدّر

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا في ثاني لقاءاته في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022" على نظيره المنغولي بثلاثة أهداف نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو بالصين، بحضور مدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.
وجاءت أهداف الأخضر بواسطة هيثم عسيري في الدقيقة "18"، ومحمد مرّان في الدقيقة "49"، ونايف مسعود في الدقيقة "74".
وبهذا الفوز تصدّر الأخضر فرق المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، وهو الذي تعادل في مواجهته الأولى أمام إيران بنتيجة سلبية.
تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي للتجديف "هياء المامي"، إلى نصف نهائي منافسات مسابقة "W1x" بعد حصولها على المركز الثالث في جولة الإعادة التي أقيمت اليوم بزمن "9.24.60" دقيقة.
ويقام سباق نصف النهائي عند الثالثة من عصر غدٍ الجمعة، في بحيرة فويانغ للرياضات المائية، بمشاركة لاعبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وأوزباكستان والصين.
وفي منافسات مسابقة فئة "LM2x" للزوجي، انتقل الثنائي "تركي العارف، وسلطان الشالي" لمنافسات مجموعة "B"، بحلولهما خامسًا في جولة الإعادة، بزمن "7.28.44" دقيقة.
وذهب زميلهما "راكان علي رضا" لمنافسات مجموعة "C" لفئة "M1x"، بعد أن حلّ سادسًا في جولة الإعادة بزمن "8.09.80" دقيقة.
يفتتح المنتخب السعودي لكرة الطاولة، مشاركته بالدورة غدًا عندما يلاقي البلد المستضيف الصين في منافسات الفرق عند السادسة مساءً.
وكانت قرعة منافسات كرة الطاولة للفرق قد أجريت اليوم، المنتخب السعودي في المجموعة الحديدية مع الصين وفيتنام.
وقسمت الفرق إلى ست مجموعات، على أن تنطلق المنافسات غدًا الجمعة على صالة جون شو كنال سبورت، بمشاركة 20 فريقًا في فئة الرجال، و18 فريقًا في فئة الإناث.
ويمثّل المنتخبَ السعودي كلٌّ من: "علي الخضراوي، وعزام عالم، وتركي المطيري، وخالد الشريف".
أجرى لاعبو المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، تدريبه الأول في صالة الألعاب الإلكترونية في فندق "جيانج" في مدينة هانغتشو.
واشتمل التدريب على تجربة أجهزة الحواسيب التي ستستخدم في المنافسات، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية المدرجة في منافسات الدورة، بمشاركة 22 لاعبًا.