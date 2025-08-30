على مدى خمسة أيام وبمشاركة 30 متدربًا.. اتحاد المبارزة يختتم دورة إدارة البطولات

اختتم الاتحاد السعودي للمبارزة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، دورة "إدارة البطولات" التي استمرت خمسة أيام في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي بالدمام، بمشاركة 30 متدربًا، وذلك في إطار سعيه لتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة إدارة البطولات.