على مدى خمسة أيام وبمشاركة 30 متدربًا.. اتحاد المبارزة يختتم دورة إدارة البطولات

اختتم الاتحاد السعودي للمبارزة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، دورة "إدارة البطولات" التي استمرت خمسة أيام في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي بالدمام، بمشاركة 30 متدربًا، وذلك في إطار سعيه لتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة إدارة البطولات.
وشهد الحفل الختامي تكريم الرئيس التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد للمحاضرين؛ الدكتور إياد مغايرة، وشريف عمر، وأحمد الميداني، إضافة إلى مشرف الدورة ملاك السلطان.
وتناولت الدورة محاور عدة شملت آلية تسجيل اللاعبين وإدارتهم، والجوانب القانونية للبطولات المحلية والدولية، ونظام التحكيم بالفيديو، إلى جانب برامج إدارة التحكيم وجدولة المنافسات والتصنيف. كما تضمنت شرحًا تفصيليًا لأنظمة تحكيم أسلحة الإبيه والسابر والفويل، بهدف رفع مستوى الكفاءة لدى المتدربين وتعزيز قدراتهم العملية في تنظيم وإدارة البطولات الرياضية.