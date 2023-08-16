بمشاركة بطل دوري روشن "الاتحاد".. 7 سبتمبر موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

ويشارك في كأس العالم للأندية: مانشستر سيتي بطل أوروبا، والاتحاد السعودي بطل دوري روشن بصفته المستضيف، إلى جانب أندية: أوراوا الياباني بطل القارة الآسيوية، والأهلي المصري، وليون المكسيكي، أوكلاند سيتي، وبطل الليبرتادورس الذي يحدد لاحقًا.