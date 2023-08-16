بمشاركة بطل دوري روشن "الاتحاد".. 7 سبتمبر موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

تقرّر سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023 لكرة القدم، يوم 7 سبتمبر المقبل، في محافظة جدة، طبقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الأربعاء، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
وكان الاتحاد الدولي أعلن فوز السعودية باستضافة البطولة في تاريخ 14 فبراير الماضي.
ودعا "فيفا" واللجنة المنظمة المحلية للبطولة، ممثّلي وسائل الإعلام لتغطية حفل القرعة الرسمي للمسابقة التي تجري منافساتها خلال الفترة 12-22 ديسمبر المقبل.
ويشارك في كأس العالم للأندية: مانشستر سيتي بطل أوروبا، والاتحاد السعودي بطل دوري روشن بصفته المستضيف، إلى جانب أندية: أوراوا الياباني بطل القارة الآسيوية، والأهلي المصري، وليون المكسيكي، أوكلاند سيتي، وبطل الليبرتادورس الذي يحدد لاحقًا.