ضمن معسكره في مدينة بوردور .. الأخضر الأولمبي يبدأ تمارينه استعدادًا للدورة الإسلامية

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021) 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، رائد أزيبي، نواف القميري، خالد دغريري، محمد اليامي، ريان حامد، نواف المطيري، مشعل الصبياني، محمد العوفي، زكريا هوساوي، عوض الناشري، زياد الجهني، سامر المحيميد، فيصل الغامدي، هزاع الغامدي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، سعد الناصر، أحمد الغامدي، هيثم عسيري، تركي المطيري، محمد مران.