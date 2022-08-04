ضمن معسكره في مدينة بوردور .. الأخضر الأولمبي يبدأ تمارينه استعدادًا للدورة الإسلامية

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الخميس، حصته التدريبية ضمن معسكره في مدينة بوردور التركية، في إطار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021)، والتي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 8 إلى 16 من شهر أغسطس الجاري في تركيا.
وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية، على ملعب جامعة محمد عاكف أرسوي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وبدنية.
وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021) 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، رائد أزيبي، نواف القميري، خالد دغريري، محمد اليامي، ريان حامد، نواف المطيري، مشعل الصبياني، محمد العوفي، زكريا هوساوي، عوض الناشري، زياد الجهني، سامر المحيميد، فيصل الغامدي، هزاع الغامدي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، سعد الناصر، أحمد الغامدي، هيثم عسيري، تركي المطيري، محمد مران.
يُذكر أن "الأخضر" سيفتتح مشاركته في دورة الألعاب الإسلامية (كونيا 2021) بمواجهة منتخب المغرب يوم الاثنين 8 أغسطس، في حين سيلاقي منتخب أذربيجان يوم الأربعاء 10 أغسطس، على أن يخوض مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات أمام منتخب إيران يوم الجمعة 12 أغسطس.