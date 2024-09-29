في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن.. الشباب يحوّل تأخره لفوز على الرائد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفوز على شقيقه الرائد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الشباب بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها أمير سعيود في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل للشباب ويسلي هوديت في الدقيقة 27.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف كريستيان جوانكا هدف الشباب الثاني في الدقيقة 65.
وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الرائد خالد السبيعي في الدقيقة 53 .
بتلك النتيجة يرفع الشباب رصيده عند النقطة رقم 12 في المركز الثالث، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 4.