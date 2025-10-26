انطلاق النسخة الثانية من بطولة الفتيات تحت 15 عامًا نوفمبر المقبل بمشاركة 14 فريقًا

الفرق المشاركة:

تضم قائمة المشاركين: الاتحاد، الهلال، النصر، القادسية، العلا، نجمة جدة، نادي جدة الاحترافية، شعلة الشرقية، وينرز، أكاديمية مدريديستا، إلى جانب المراكز الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة.