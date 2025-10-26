انطلاق النسخة الثانية من بطولة الفتيات تحت 15 عامًا نوفمبر المقبل بمشاركة 14 فريقًا

في استمرارٍ لتوسّع مسابقات كرة القدم النسائية وتعزيز حضورها في الفئات السنية، تنطلق في نوفمبر المقبل منافسات النسخة الثانية من بطولة الفتيات تحت 15 عامًا، بمشاركة 14 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، تمثل الأندية والمراكز الإقليمية والأكاديميات الخاصة.
وتُقام البطولة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2025 وحتى 20 فبراير 2026، وتُلعب مباريات دور المجموعات بنظام الدوري (ذهابًا وإيابًا) في ثلاث مدن رئيسية: الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية، على أن يُتوّج بطل لكل تجمع دون إقامة مرحلة نهائية.
الفرق المشاركة:
تضم قائمة المشاركين: الاتحاد، الهلال، النصر، القادسية، العلا، نجمة جدة، نادي جدة الاحترافية، شعلة الشرقية، وينرز، أكاديمية مدريديستا، إلى جانب المراكز الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض، جدة، الدمام، والمدينة المنورة.
ويأتي تنظيم البطولة ضمن روزنامة مسابقات الموسم الرياضي 2025–2026، في إطار جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير منظومة اللعبة النسائية، وتوسيع قاعدة الممارِسات في مختلف الفئات العمرية، دعمًا لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها كرة القدم النسائية في المملكة.