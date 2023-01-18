قائد برشلونة يرفض الانتقال للنصر رغم ضخامة المبلغ

وأشارت التقارير إلى أن سيرجيو بوسكتيس قدّم عرضًا متواضعًا في هذا الموسم، وما زال مصيره غير واضح مع برشلونة، ولا يُتوقع أن يتم تمديد عقده لموسم آخر بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة؛ في حين قدّمت عدة أندية عروضًا للاعب من بينها عرض النصر الذي يُعتبر الأضخم حتى الآن.