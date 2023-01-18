قائد برشلونة يرفض الانتقال للنصر رغم ضخامة المبلغ

رفض قائد برشلونة الإسباني، سيرجيو بوسكيتس (٣٤ عامًا)، عرض نادي النصر السعودي مقابل ٢٠ مليون يورو (٨١ مليون ريال) للموسم، رغم أنه يتوقع عدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع برشلونة.
وذكرت تقارير إسبانية أن نادي النصر قدّم عرضًا مغريًا لقائد برشلونة، لا يقل عن ٢٠ مليون يورو سنويًّا؛ إلا أن اللاعب رفض العرض حيث يدرس عرضًا آخر قادمًا للدوري الأمريكي للمحترفين.
وأشارت التقارير إلى أن سيرجيو بوسكتيس قدّم عرضًا متواضعًا في هذا الموسم، وما زال مصيره غير واضح مع برشلونة، ولا يُتوقع أن يتم تمديد عقده لموسم آخر بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة؛ في حين قدّمت عدة أندية عروضًا للاعب من بينها عرض النصر الذي يُعتبر الأضخم حتى الآن.