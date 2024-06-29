تعطُّل صفقة انضمام الحارس البولندي "تشيسني" للنصر

كشفت تقارير إعلامية عن السبب وراء تعطُّل انضمام الحارس البولندي تشيسني، حارس مرمى يوفنتوس، لنادي النصر.
وبحسب ما نقلت تلك التقارير فإن الأمور توقفت على الرغم من وجود اتفاق لنقل الحارس إلى النصر.
وأوضحت أن سبب التوقف يعود إلى أن إدارة اليوفي طلبت من نظيرتها في النصر ما بين 5 و6 ملايين يورو، فيما يريد الفريق السعودي دفع 4 ملايين يورو.
وتعمل إدارة النصر منذ انتهاء الموسم للبحث عن حارس بديلاً للكولومبي ديفيد أوسبينا.
ويبلغ فويتشيك تشيسني 34 عامًا، وانضم للعب لفريق يوفنتوس فى يوليو 2017 قادمًا من أرسنال الإنجليزي، كما يلعب لصفوف المنتخب البولندى منذ 2009.