إدارة مانشستر سيتي منفتحة لبيع عقد حارس مرمى الفريق للدوري السعودي

أعطى مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي الضوءَ الأخضر لبيع عقد حارس مرمى الفريق، البرازيلي "إيدرسون مورايس"، خلال هذا الصيف.
وكان قد ذكر موقع "caughtoffside" أن "إيدرسون" أصبح هدف انتقال لثنائي دوري المحترفين السعودي: النصر، والاتحاد، هذا الصيف، ويمكن بيعه مقابل عرض تتراوح قيمته بين 45 و50 مليون يورو.
ووفقًا لما كشف عنه الصحفي "أكرم كونور": فإن إدارة السيتي أصبحت منفتحة على فكرة بيع عقد إيدرسون "30 عامًا" للأندية السعودية بالموسم القادم.
وأشار الصحفي عبر حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي لا يمانعون انتقال اللاعب البرازيلي إلى الدوري السعودي للمحترفين، إذا تلقّوا عرضًا مناسبًا.
وانضمّ "إيدرسون مورايس" في يوليو 2017، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 40 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.