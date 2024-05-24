إدارة مانشستر سيتي منفتحة لبيع عقد حارس مرمى الفريق للدوري السعودي

وكان قد ذكر موقع "caughtoffside" أن "إيدرسون" أصبح هدف انتقال لثنائي دوري المحترفين السعودي: النصر، والاتحاد، هذا الصيف، ويمكن بيعه مقابل عرض تتراوح قيمته بين 45 و50 مليون يورو.