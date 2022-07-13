تشيلسي يعلن التعاقد رسميًا مع رحيم ستيرلينغ

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، لمدة خمس سنوات.
وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم إنجلترا رحيم سترلينغ إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".
وأصبح اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، أول صفقة يبرمها نادي تشيلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بوهلي، منهيًا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.
وبحسب سكاي، فإن اللاعب انتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).
وانضم سترلينغ (27 عامًا) لمانشستر سيتي قادمًا من ليفربول في عام 2015، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 131 هدفًا في 339 مباراة في كل المسابقات.