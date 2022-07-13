تشيلسي يعلن التعاقد رسميًا مع رحيم ستيرلينغ

وانضم سترلينغ (27 عامًا) لمانشستر سيتي قادمًا من ليفربول في عام 2015، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 131 هدفًا في 339 مباراة في كل المسابقات.