السعودية للآيكيدو تختتم مشاركتها في معرض إكسبو الرياضة

اختتمت اللجنةُ السعودية للآيكيدو، مشاركتَها في معرض إكسبو الرياضة، الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لأول مرة في المملكة، على مدى ثلاثة أيام في واجهة الرياض، وتضمن مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الرياضية والجلسات الحوارية.