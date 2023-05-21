السعودية للآيكيدو تختتم مشاركتها في معرض إكسبو الرياضة

اختتمت اللجنةُ السعودية للآيكيدو، مشاركتَها في معرض إكسبو الرياضة، الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لأول مرة في المملكة، على مدى ثلاثة أيام في واجهة الرياض، وتضمن مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الرياضية والجلسات الحوارية.
واستعرضت اللجنة السعودية للأيكيدو من خلاله باقة متنوّعة من العروض والفعاليات، وإتاحة الفرصة للزوار والضيوف؛ للتعرف على رياضة الأيكيدو وممارستها.
من جانبه أشاد رئيس اللجنة السعودية للأيكيدو المهندس باسم زارع، بالمجهودات التي بذلت في المعرض في سبيل خدمة الرياضيين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّد زارع نجاح المعرض من خلال تحقيق الأهداف ومنح الزوار فرصًا متعدّدة للاطلاع على أبرز الرياضات، وتعزيز التعاون بين الاتحادات واللجان الرياضية.