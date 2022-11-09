يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي .. ضمك يعلن نجاح العملية الجراحية لـ"الزين"

أعلن نادي ضمك ، اليوم الأربعاء ، عن نجاح العملية الجراحية ، للاعب الفريق الكروي الأول أحمد الزين ، في الفتاق الرياضي، حسبما أعلن النادي الجنوبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.
وقال ضمك: «خضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أحمد الزين لعملية الفتاق الرياضي التي أجرتها له الطبيبة الألمانية يولريك مشويك في عيادات مطار ميونيخ، حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، وسيخضع الزين خلال الأيام المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى يتمكن من العودة مجددًا للملاعب والمشاركة مع الفريق».