يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي .. ضمك يعلن نجاح العملية الجراحية لـ"الزين"

وقال ضمك: «خضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك أحمد الزين لعملية الفتاق الرياضي التي أجرتها له الطبيبة الألمانية يولريك مشويك في عيادات مطار ميونيخ، حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، وسيخضع الزين خلال الأيام المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى يتمكن من العودة مجددًا للملاعب والمشاركة مع الفريق».