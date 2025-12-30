رياضة

دوري روشن للمحترفين: الاتفاق يعرقل النصر بالتعادل

جانب من لقاء النصر والاتفاق
جانب من لقاء النصر والاتفاق
تم النشر في

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع شقيقه النصر في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مبازيات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما .

أهداف المباراة سجلها فينالدوم في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل جواو فيليكس للنصر في الدقيقة 47 .

وأضاف اللاعب رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل فينالدوم للاتفاق في الدقيقة 80 .

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده عند النقطة رقم 31 كما رفع الاتفاق هو الآخر رصيده عند النقطة رقم 16 .

نادي النصر
نادي الاتفاق
دوري روشن السعودي للمحترفين

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org