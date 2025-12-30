دوري روشن للمحترفين: الاتفاق يعرقل النصر بالتعادل

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع شقيقه النصر في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مبازيات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما .
أهداف المباراة سجلها فينالدوم في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل جواو فيليكس للنصر في الدقيقة 47 .
وأضاف اللاعب رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل فينالدوم للاتفاق في الدقيقة 80 .
بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده عند النقطة رقم 31 كما رفع الاتفاق هو الآخر رصيده عند النقطة رقم 16 .