بعد الحصول على موافقة الرئيس.. مصر تؤكد رغبتها باستضافة الألعاب الأولمبية 2036

ولم تبدأ بعد عملية التقدم بملف الترشح لاستضافة أولمبياد 2036، بينما ذكرت تقارير عن وجود رغبة من دول عديدة، منها ألمانيا والمكسيك وتركيا وروسيا والهند وقطر لاستضافة الأولمبياد.