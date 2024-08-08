بسداسية مصر ولأول مرة في تاريخه.. المغرب يخطف برونزية أولمبياد باريس 2024

خطف منتخبُ المغرب الأولمبي لكرة القدم، برونزيةَ دورة ألعاب باريس 2024، على حساب شقيقه المصري بنتيجة 6/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البو جوار" في مدينة نانت الفرنسية، بقيادة الحكم النرويجي "إيسبين إيسكاس".
الشوط الأول انتهى بتقدم المغرب بهدفين دون مقابل، أحرزهما عبدالصمد الزلزولي "د23" من خلال تسديدة كرة ساقطة ولا أجمل داخل شباك الحارس المصري حمزة علاء. وأضاف "سفيان رحيمي" الهدف الثاني لمنتخب بلاده "د26" برأسية من داخل الصندوق.
وجانب محاولة المصري أحمد زيزو، الصواب، في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة.
وفي الشوط الثاني لم يمنح المغرب فرصة التنفس وتقليص الفارق لمصر؛ حيث فاجأهم بلال الخنوس بهدف ثالث للمغرب "د51".
وأضاف نجم المغرب "الواعد" سفيان رحيمي، الهدف الرابع لأسود الأطلس "د64"، والثاني له في هذه المواجهة "سجل في جميع مباريات منتخب بلاده؛ حيث بلغ رصيده 8 أهداف وحصد لقب هداف دورة ألعاب باريس 2024".
وسجل أكرم نقاش الهدف الخامس للمغرب "د72"، فيما اختتم أهداف المباراة قائد المغرب أشرف حكيمي بهدف سادس لمنتخب بلاده، بتسديدة رائعة من خارج الصندوق "د86".
ويلتقي غدًا الجمعة منتخب فرنسا ونظيره إسبانيا في نهائي سباق الحصول على ذهبية أولمبياد باريس 2024.