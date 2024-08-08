بسداسية مصر ولأول مرة في تاريخه.. المغرب يخطف برونزية أولمبياد باريس 2024

خطف منتخبُ المغرب الأولمبي لكرة القدم، برونزيةَ دورة ألعاب باريس 2024، على حساب شقيقه المصري بنتيجة 6/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البو جوار" في مدينة نانت الفرنسية، بقيادة الحكم النرويجي "إيسبين إيسكاس".