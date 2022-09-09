الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري

لم يتغير الحال في بداية الشوط الثاني؛ إذ واصل الهلال أفضليته، ومحاولاته للوصول لشباك محمد عواد، لكن محاولاته باءت بالفشل نتيجة التمركز الدفاعي المنظم من قِبل لاعبي الزمالك، ورعونة مهاجمي الهلال، ولاسيما إيغالو الذي تحصل على فرصة خطيرة أمام المرمى، لكنه تسرع في التسديد خارج الخشبات الثلاث، ثم لاحت فرصة لا تُعوَّض لسالم الدوسري الذي سددها بغرابة خارج المرمى؛ لتضيع فرصة قتل المباراة على الهلال.