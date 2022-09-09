الهلال يُتوَّج بلقب كأس سوبر لوسيل على حساب الزمالك المصري

تُوِّج فريق الهلال بلقب كأس سوبر لوسيل عقب فوزه على نظيره الزمالك المصري بركلات الجزاء الترجيحية (4-1) اليوم الجمعة، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في البطولة التي تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، التي احتضنها ملعب لوسيل، أكبر ملاعب بطولة كأس العالم-قطر 2022 الثمانية، الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.
شهد الشوط الأول أفضلية للهلال، الذي شنَّ أكثر من محاولة هجومية دون أن ينجح في الوصول للمرمى إلا مرة واحدة، في حين اعتمد لاعبو فريق الزمالك على الإغلاق الدفاعي، واللعب بانضباط تكتيكي.
وضع النيجيري أوديون إيغالو الهلال في المقدمة أولاً عند الدقيقة الـ18 بعد أن استقبل كرة طولية من الكولومبي جوستافو كويلار، هيَّأها لنفسه، ولعبها بطريقة ذكية من فوق الحارس محمد عواد معلنًا أول أهداف المباراة.
لم يتغير الحال في بداية الشوط الثاني؛ إذ واصل الهلال أفضليته، ومحاولاته للوصول لشباك محمد عواد، لكن محاولاته باءت بالفشل نتيجة التمركز الدفاعي المنظم من قِبل لاعبي الزمالك، ورعونة مهاجمي الهلال، ولاسيما إيغالو الذي تحصل على فرصة خطيرة أمام المرمى، لكنه تسرع في التسديد خارج الخشبات الثلاث، ثم لاحت فرصة لا تُعوَّض لسالم الدوسري الذي سددها بغرابة خارج المرمى؛ لتضيع فرصة قتل المباراة على الهلال.
فيما اكتفى الزمالك بالاعتماد على الهجمات المرتدة، التي لم ترتقِ إلى مستوى الخطورة للضغط على لاعبي الهلال؛ لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي؛ وتذهب إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في نهاية المطاف لفريق الهلال.
يُشار إلى أن ملعب لوسيل يقع في مدينة لوسيل العصرية على مسافة 15 كلم إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل منافسات مونديال قطر 2022، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختامًا بنهائي البطولة يوم 18 ديسمبر تزامنًا مع احتفالات قطر باليوم الوطني.