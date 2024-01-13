بطولة آسيا 2023: التعادل السلبي سيد الموقف بين سوريا وأوزبكستان

خيَّم التعادل السلبي على مواجهة منتخب سوريا مع أوزبكستان اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس آسيا AFC قطر 2023.