رياضة
بطولة آسيا 2023: التعادل السلبي سيد الموقف بين سوريا وأوزبكستان
خيَّم التعادل السلبي على مواجهة منتخب سوريا مع أوزبكستان اليوم السبت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس آسيا AFC قطر 2023.
وضمن المجموعة ذاتها تغلَّب منتخب أستراليا على الهند 2-0 اليوم السبت على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس آسيا AFC قطر 2023.
وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس 18 يناير الجاري، وتلعب فيها سوريا مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان.
وبهذه النتائج يتصدر منتخب أستراليا المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب سوريا وأوزبكستان برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الهند المجموعة من دون أي نقاط.