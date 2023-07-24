النصر يقترب من حسم صفقة "ساديو ماني".. براتب قياسي

وكان المهاجم السنغالي قد حصل على إذن من إدارة نادي بايرن ميونيخ بالتفاوض مع الأندية السعودية المهتمة بضمه، بعدما خرج اللاعب من حسابات توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونيخ ، الذي لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم الجديد، وفقًا لما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية في الأيام الماضية.