قارة آسيا تستعدّ للمرحلة الأخيرة من الطريق إلى كأس العالم 2026

المنتخب الإندونيسي هو المنتخب الوحيد من جنوب شرق آسيا الذي ما زال صامدًا، وهو أيضًا الفريق الوحيد من الدور الأول الذي وصل إلى هذه المرحلة. وقد حقق الفريق لغاية الآن خمسة انتصارات في الدور السابق، وهو أكبر عدد له على الإطلاق في مسيرة واحدة من التصفيات، وهو يحلم بالظهور لأول مرة في نهائيات كأس العالم؛ حيث كانت مشاركته في عام 1938، باسم جزر الهند الشرقية الهولندية، قبل الاستقلال.