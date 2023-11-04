بطلب من خيسوس.. الهلال يستهدف التعاقد مع مدافع فلامنجو ليو بيريرا

كشفت صحيفة "Bolavip" عن طلب البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال، من إدارة ناديه التعاقد مع البرازيلي ليو بيريرا لاعب فلامنجو، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
ووفقًا لما أفادت به الصحيفة فإن إدارة الهلال تستعد لتجهيز عرض، تتراوح قيمته بين 16 و17 مليون دولار؛ للحصول على خدمات ليو بيريرا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي فلامنجو رفضوا سابقًا عرضًا بقيمة 15 مليون دولار من نادى النصر لضم المدافع البرازيلي للعب إلى جانب كريستيانو رونالدو بالموسم الجديد.
وكان ليو بيريرا، البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم لنادي فلامنجو في 2020، وسبق له اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: أتلتيكو باراناينسي، ناوتيكو (إعارة) وأورلاندو سيتي (إعارة). وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 4 ملايين يورو.