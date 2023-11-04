بطلب من خيسوس.. الهلال يستهدف التعاقد مع مدافع فلامنجو ليو بيريرا

وكان ليو بيريرا، البالغ من العمر 27 عامًا، قد انضم لنادي فلامنجو في 2020، وسبق له اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: أتلتيكو باراناينسي، ناوتيكو (إعارة) وأورلاندو سيتي (إعارة). وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 4 ملايين يورو.