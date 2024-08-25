نادي "مايك تايسون" يتصدَّر بطولة المنطقة الوسطى للملاكمة بمشاركة 217 ملاكمًا

اختمت أمس بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للفئات السنية التي نظّمها الاتحاد السعودي للملاكمة في مدينة الرياض، والتي أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الحالي.
شهدت البطولةُ مشاركةَ 217 ملاكمًا من الفئات السنية المختلفة: البراعم، الناشئين، والشباب. في اليوم الأول من البطولة أُقيمت 27 نزالًا، بينما شهد اليوم الثاني 28 نزالًا. أما اليوم الثالث فشهد 42 نزالًا، واختتم اليوم الأخير بـ36 نزالًا.
وتوج بالمركز الأول نادي "مايك تايسون"، وفيما جاء نادي الرائد في المركز الثاني، بينما نال نادي الشباب المركز الثالث. وقال المدير التنفيذي للاتحاد الوليد بن صالح الكعيد: إن البطولة حقّقت أهدافها بنجاح، مضيفًا: "شارك فيها قرابة 217 ملاكمًا بمختلف الفئات السنية على مدار أربعة أيام. نهدف من خلال هذه البطولة إلى تقييم مستويات اللاعبين، زيادة التنافس بينهم، وتجهيزهم للمنافسات الخارجية".
واختتم "الكعيد" حديثه بالإشارة إلى المتابعة المستمرة من رئيس الاتحاد المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، ونائبة الرئيس رشا بنت محمد الخميس، مؤكِّدًا حرصهما على تحقيق أهداف الاتحاد الرامية إلى نشر وتعزيز رياضة الملاكمة ومواكبة التطور المستمرّ في الرياضة السعودية.