نادي "مايك تايسون" يتصدَّر بطولة المنطقة الوسطى للملاكمة بمشاركة 217 ملاكمًا

شهدت البطولةُ مشاركةَ 217 ملاكمًا من الفئات السنية المختلفة: البراعم، الناشئين، والشباب. ‎‏‎في اليوم الأول من البطولة أُقيمت 27 نزالًا، بينما شهد اليوم الثاني 28 نزالًا. أما اليوم الثالث فشهد 42 نزالًا، واختتم اليوم الأخير بـ36 نزالًا.