الشرطة لجماهير العين والنصر: الحضور المبكر تفاديًا للازدحام

طالبت شرطة العاصمة الإمارتية أبوظبي، مالكي تذاكر مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد، ضمن دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا، الحضور مبكرًا إلى مسرح اللقاء، حسبما ذكرت عبر منصة «فيسبوك».