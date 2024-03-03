الشرطة لجماهير العين والنصر: الحضور المبكر تفاديًا للازدحام

طالبت شرطة العاصمة الإمارتية أبوظبي، مالكي تذاكر مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد، ضمن دور الـ 8 من دوري أبطال آسيا، الحضور مبكرًا إلى مسرح اللقاء، حسبما ذكرت عبر منصة «فيسبوك».
وحثَّت شرطة أبو ظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام، وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى ملعب هزاع بن زايد، والتشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي، والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد نظام السير والمرور.
وذكرت الشرطة الإماراتية، في بيانها، أنها أكملت متمثلة بمديرية شرطة منطقة العين استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين .