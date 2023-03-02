دوري روشن السعودي.. الفيحاء يتجاوز محطة أبها بثنائية

حقق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، فوزاً ثميناً على ضيفه فريق أبها بهدفين دون رد عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.