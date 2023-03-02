دوري روشن السعودي.. الفيحاء يتجاوز محطة أبها بثنائية

حقق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، فوزاً ثميناً على ضيفه فريق أبها بهدفين دون رد عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح البرازيلي باولينيو أهداف المباراة من جملة فنية مميزة أودعها شباك الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي بكل ثقة عند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول.
وفي الوقت القاتل أضاف سلطان مندش ثاني الأهداف لأصحاب الضيافة، مستغلاً تمريرة طولية من عبدالرحمن السفري كسر على إثرها مصيدة التسلل لينفرد بالمرمى ويسدد داخل الشباك الخالية عند الدقيقة (90+7).
بهذه النتيجة صعد الفيحاء إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة بالمركز العاشر.