كأس العرب للناشئين 2022 .. منتخب المغرب يواجه نظيره الجزائري في النهائي

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين دون رد، في ختام منافسات الدور نصف النهائي، أمس الاثنين.