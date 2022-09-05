كأس العرب للناشئين 2022 .. منتخب المغرب يواجه نظيره الجزائري في النهائي

تأهل منتخب المغرب إلى نهائي النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين دون رد، في ختام منافسات الدور نصف النهائي، أمس الاثنين.
جاء هدفا المباراة عن طريق كل من معاذ بكيزان وسعيد الرافعي، ليقودا منتخب المغرب إلى المباراة النهائية.
وبذلك يلتقي منتخب المغرب مع نظيره الجزائري في المباراة النهائية، التي تُقام في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، يوم الخميس المقبل.
كان منتخب الجزائر قد بلغ المباراة النهائية في وقت سابق من يوم الاثنين، بعد فوزه على نظيره السعودي بركلات الترجيح.