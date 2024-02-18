بعد تعثر مفاوضات الشباب مع مورينيو.. نادٍ سعودي آخر يستهدف التعاقد معه

وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاى سبورت" إلى أن ناديًا سعوديًا آخر يقوم الآن بإعداد مقترح داخليًا لعرضه على مورينيو، مشددًا على أن المدرب البرتغالي ليس في عجلة من أمره ليقرر مستقبله.