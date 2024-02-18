بعد تعثر مفاوضات الشباب مع مورينيو.. نادٍ سعودي آخر يستهدف التعاقد معه

كشفت تقارير صحفية عن استمرار مفاوضات المسؤولين السعوديين للتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي.
ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن هناك بالفعل مفاوضات مع الجانب السعودي، بعد تخلي إدارة الشباب عن المحادثات مع المدرب لعدم موافقة صندوق الاستثمارات العامة على الميزانية.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاى سبورت" إلى أن ناديًا سعوديًا آخر يقوم الآن بإعداد مقترح داخليًا لعرضه على مورينيو، مشددًا على أن المدرب البرتغالي ليس في عجلة من أمره ليقرر مستقبله.
وتتسابق العديد من الأندية للتعاقد مع مورينيو صاحب الـ60 عامًا، بعد إقالته مؤخرًا من منصبه كمدير فني لنادي روما الإيطالي، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي، وأن الأندية السعودية تستهدف تقديم عرض ضخم لإقناعه بالانضمام إلى الدوري السعودي.