"الشباب" يقدم عرضًا لضم لاعب روما "ليوناردو سبينازولا" لمدة 3 سنوات

لا يزال نادي الشباب مهتمًّا بالتعاقد مع الإيطالي ليوناردو سبينازولا، لاعب روما، الذي أصبح خارج خطط جوزيه مورينيو مدرب الفريق الإيطالي.
وكشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن اهتمام مسؤولي نادي الشباب بالتعاقد مع "سبينازولا"، لاعب روما الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وبحسب ما أفاد به "نيكولا شيرا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن سبينازولا الذي ينتهي عقده مع روما في يونيو 2024 ولن يتم تمديد عقده؛ تلقى عرضًا من الشباب بعقد لمدة 3 سنوات.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الفترة الماضية، أن هناك بالفعل ناديين سعوديين مهتمين بضم ظهير أيسر روما؛ أحدهما النادي الأهلي، كما ذكرت تقارير أخرى أن غلطة سراي التركي مهتم أيضًا باللاعب الإيطالي.
وانضم ليوناردو سبينازولا (30 عامًا)، لنادي روما الإيطالي في يوليو 2019، قادمًا من يوفنتوس، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2017. وسبق للاعب الإيطالي اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: أتالانتا، فيتشينزا، بيروجيا، سيينا، إمبولي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 7.50 ملايين يورو.