"الشباب" يقدم عرضًا لضم لاعب روما "ليوناردو سبينازولا" لمدة 3 سنوات

وانضم ليوناردو سبينازولا (30 عامًا)، لنادي روما الإيطالي في يوليو 2019، قادمًا من يوفنتوس، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2017. وسبق للاعب الإيطالي اللعب للعديد من الأندية؛ أبرزها: أتالانتا، فيتشينزا، بيروجيا، سيينا، إمبولي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 7.50 ملايين يورو.