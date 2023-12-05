مدرب الهلال "خيسوس" يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر

وفاز بجائزة أفضل لاعب الغاني بيرنارد مينساه، لاعب الطائي، الذي تفوق على كل نجوم الدوري وفاز بجائزة شهر نوفمبر. كما فاز بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر نوفمبر ، السعودي فيصل الغامدي لاعب الاتحاد .