مدرب الهلال "خيسوس" يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي عبر منصة "إكس" عن أفضل لاعب واعد، أفضل مدرب، أفضل حارس، أفضل لاعب في شهر نوفمبر .
ونجح للمرة الثانية على التوالي المدرب البرتغالي " خيسوس" ، مدرب نادي الهلال في الحصول على جائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر .
وفاز أيضاً المغربي ياسين بونو ،حارس مرمى الهلال، صاحب الأرقام الأفضل في الدوري السعودي ،بجائزة أفضل حارس مرمى في شهر نوفمبر .
وفاز بجائزة أفضل لاعب الغاني بيرنارد مينساه، لاعب الطائي، الذي تفوق على كل نجوم الدوري وفاز بجائزة شهر نوفمبر. كما فاز بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر نوفمبر ، السعودي فيصل الغامدي لاعب الاتحاد .