بعد 20 عاماً كأس العالم لكرة القدم تعود إلى آسيا.. تعرف على أبرز اللحظات التي لا تنسى

في عام 1966، فازت إنكلترا على أرضها بفضل هدف جيف هيرست في مباراة شهدت طرد قائد منتخب الأرجنتين أنطونيو راتين. بعد عقدين من الزمان، كان هدف دييغو مارادونا من لمسة يد، بالإضافة إلى هدفه الأيقوني من مجهود فردي والذي فازت من خلاله الأرجنتين في مونديال المكسيك. ثم في فرنسا 1998، كان فوزاً أرجنتينياً آخر، حيث نال ديفيد بيكهام البطاقة الحمراء بعد طرد دييغو سيميوني، بينما تصدى الحارس كارلوس روا لركلتين من إنكلترا خلال ركلات الترجيح.