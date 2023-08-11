رياضة

الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة النصر في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية

تقام غداً السبت على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف
الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة النصر في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته الميدانية، استعداداً لنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، أمام شقيقه نادي النصر.

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأ المران بالجري، تلاه تدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلاله المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.

وتوجه اللاعبون فور نهاية المران لمقر إقامتهم، تأهباً لخوض مباراة الغد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف، عند السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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