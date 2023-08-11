الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة النصر في نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأ المران بالجري، تلاه تدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلاله المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.