الهلال يخسر وديته أمام نيوم بهدفين مقابل هدف استعدادًا لاستئناف المنافسات

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم المباراة الودية التي جمعته مع ضيفه فريق نيوم بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، في مقر نادي الهلال، استعدادًا لعودة المنافسات بعد فترة التوقف.