الهلال يخسر وديته أمام نيوم بهدفين مقابل هدف استعدادًا لاستئناف المنافسات

خسر فريق الهلال الأول لكرة القدم المباراة الودية التي جمعته مع ضيفه فريق نيوم بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، في مقر نادي الهلال، استعدادًا لعودة المنافسات بعد فترة التوقف.
افتتح الهلال أهداف اللقاء بواسطة مهاجمه البرازيلي ماركوس ليوناردو، قبل أن يتمكن نيوم من تعديل النتيجة عبر أحمد عبده من علامة الجزاء، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1. وفي الشوط الثاني، استطاع نيوم تسجيل هدفه الثاني الذي منحه الفوز بالمباراة عن طريق لوتشيانو.
ومن المقرر أن يواجه الهلال، بعد استئناف المنافسات، فريق الشارقة الإماراتي يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويحتل الهلال مركز الوصافة في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة بعد مضي تسع جولات، ويتصدر مجموعة "الغرب" في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الخامسة.
يُذكر أن الهلال أقام معسكرًا تحضيريًا في مدينة العين الإماراتية خلال الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر الحالي، ولعب فيه مباراة تجريبية واحدة كانت أمام فريق المحرق البحريني، تمكن خلالها من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل سجله الصربي سيرغي سافيتش.