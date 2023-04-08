نادي الشباب للتايكوندو يحقق كأس بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الأولى

وأشاد "الوبران" بجهود الأندية المشاركة التي عكست اهتمامها بكل الفئات السنية، وتماشيها مع خطط الاتحاد فنيًّا وإداريًّا؛ موجهًا شكره لكل الأندية المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية، ولحكام البطولة، ولجان الاتحاد، على جهودهم في إبراز الحدث تنظيميًّا وفنيًّا؛ متمنيًا من الأندية مواصلة الجهود.