نادي الشباب للتايكوندو يحقق كأس بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الأولى

حقق فريق نادي الشباب للتايكوندو، كأس بطولة المملكة لدرجة الأولمبي في نسختها الأولى، بعد تحقيقه (387) نقطة، وحل السلام ثانيًا بـ(367)، وأبها ثالثًا بـ(346)، والاتحاد رابعًا بـ(178) في البطولة التي اختُتمت أمس بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة (156) لاعبًا يمثلون (31) ناديًا.
وتَوَشّح الأبطال بالميداليات الذهبية (يوسف جار- الاتحاد، رياض حمدي ومحمد السويق- الشباب، نذير المشرف وأحمد الخواهر- السلام، محمد آل مداوي وسعيد آل شيبان- أبها، ماجد الماجد- الرياض).
حضر منافسات البطولة وتوج اللاعبين رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد بن طالع العمري ونائب الرئيس محمد بن زيد الوبران.
وأشاد "الوبران" بجهود الأندية المشاركة التي عكست اهتمامها بكل الفئات السنية، وتماشيها مع خطط الاتحاد فنيًّا وإداريًّا؛ موجهًا شكره لكل الأندية المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية، ولحكام البطولة، ولجان الاتحاد، على جهودهم في إبراز الحدث تنظيميًّا وفنيًّا؛ متمنيًا من الأندية مواصلة الجهود.