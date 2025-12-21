في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر

حقق منتخب المغرب انتصارًا ثمينًا على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة 2-0، في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ35، أمس الأحد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، بحضور ولي عهد المغرب.