في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026": بالتعادل السلبي.. الأخضر السعودي يتعثر أمام البحرين

تعثَّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام نظيره البحرين، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية للمجموعة الثالثة "الجولة الرابعة" في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".