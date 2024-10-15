في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026": بالتعادل السلبي.. الأخضر السعودي يتعثر أمام البحرين

تعثَّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام نظيره البحرين، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية للمجموعة الثالثة "الجولة الرابعة" في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، وكان الأبرز هو ضياع ركلة جزاء للأخضر السعودي عن طريق القائد "سالم الدوسري" في الدقيقة الـ20؛ إذ تصدى حارس البحرين "إبراهيم لطف الله" لها.
كما شهد الوقت بدلاً من الضائع تصدي حارس الأخضر "أحمد الكسار" لتسديدتَيْن بحرينيتَيْن ببراعة.
ومع مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للمنتخب السعودي "مانشيني" بالثنائي "عبدالله رديف ومحمد مران" بدلاً من "فراس البريكان وريان حامد"، لكن الحال لم تتغير، حتى مع الـ11 دقيقة "كوقت بدلاً من الضائع".
وبتلك النتيجة بقي الأخضر السعودي ثالثًا برصيد 5 نقاط، والبحرين بالنقاط ذاتها في المركز الرابع.