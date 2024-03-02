على حساب نظيره القطري.. أخضر السلة بطلاً لكأس الخليج

وهنَّأ الدكتور غسان طاشكندي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، منتخب الشباب بتحقيق كأس البطولة الخليجية، ومنتخب الشابات بحصد المركز الثاني، إضافةً إلى أعضاء البعثة برئاسة حمود المالكي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للإنجازات الرياضية السعودية في مختلف الألعاب، مثمنًا الدعم المقدَّم من وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.