على حساب نظيره القطري.. أخضر السلة بطلاً لكأس الخليج

توِّج المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة، السبت، ببطولة الخليج للعبة 3X3 بعد فوزه على نظيره القطري 15ـ12 في مسقط، العاصمة العمانية، بينما حقق منتخب الشابات المركز الثاني في البطولة ذاتها.
وهنَّأ الدكتور غسان طاشكندي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، منتخب الشباب بتحقيق كأس البطولة الخليجية، ومنتخب الشابات بحصد المركز الثاني، إضافةً إلى أعضاء البعثة برئاسة حمود المالكي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للإنجازات الرياضية السعودية في مختلف الألعاب، مثمنًا الدعم المقدَّم من وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.