اتحاد القدم يعلن رحيل سعد الشهري عن تدريب المنتخب الأولمبي

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عامًا سعد الشهري على عدم تجديد العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بالفترة التي قضاها سعد الشهري مدربًا للأخضر الأولمبي، مثمنًا ما تحقق من منجزات للمنتخب الوطني دون 23 عامًا.
وقاد سعد الشهري الأخضر الأولمبي فنيًّا منذ 2018، حقق فيها الأخضر عددًا من الإنجازات، أبرزها التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، ولقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، وكذلك لقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.
وتمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للمدرب الوطني الشهري دوام التوفيق والنجاح في محطاته التدريبية المقبلة.