اتحاد القدم يعلن رحيل سعد الشهري عن تدريب المنتخب الأولمبي

وقاد سعد الشهري الأخضر الأولمبي فنيًّا منذ 2018، حقق فيها الأخضر عددًا من الإنجازات، أبرزها التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، ولقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، وكذلك لقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.