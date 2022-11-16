كسب الإمارات بخماسية.. الأرجنتين تؤكد جاهزيتها لموقعة السعودية في مونديال قطر 2022

وحقق الأرجنتين فوزاً عريضاً على مستضيفه الأبيض الإماراتي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على أرض ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 5/0.