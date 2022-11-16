كسب الإمارات بخماسية.. الأرجنتين تؤكد جاهزيتها لموقعة السعودية في مونديال قطر 2022

أكمل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم جاهزيته لمنافسات كأس العالم قطر2022، بقيادة نجميه "ميسي" و"دي ماريا"، من خلال التجريبية الأخيرة، التي جمعت "التانغو" ونظيره المنتخب الإماراتي.
وحقق الأرجنتين فوزاً عريضاً على مستضيفه الأبيض الإماراتي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على أرض ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 5/0.
الشوط الأول انتهى بتقدم الأرجنتين برباعية، جاءت عن طريق "جوليان الفاريز" و"دي ماريا - هدفين" في الدقائق 17،25،36.
وفي الدقيقة 44 قدم "ميسي" فاصلاً مهارياً رائعاً داخل الصندوق الأبيض ليرسل من خلاله تسديدة في "المقص" كهدف رابع لمنتخب الأرجنتين (الهدف رقم 91 مع منتخب بلاده) .
وفي الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 50 تكفلت عارضة الأرجنتين بالتصدي لتسديدة الإماراتي حارب عبدالله .
وعاد " التانغو" لزيارة شباك الأبيض الإماراتي، عند الدقيقة 60 حين أضاف "خواكين كوريا" الهدف الخامس .
وتستعد الأرجنتين لمواجهة السعودية في مباراتها الأولى في مونديال قطر 2022 يوم 22 من نوفمبر الجاري ، ومن ثم مواجهة والمكسيك وبولندا.
فيما يبدأ منتخب الإمارات تحضيراته لخوض منافسات كأس الخليج في العراق.