دوري روشن.. ضمك يحسم ديربي عسير بهدف "العمار"

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم في استعادة توازنه عقب الخسارة القاسية في الجولة الماضية من أمام الرائد بعد أن حسم "ديربي عسير" لمصلحته على حساب جاره فريق أبها بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
منح عبدالله العمار التقدم لفريق ضمك مطلع الشوط الثاني حينما تلقى تمريرة من زميله الكرواتي دوماغوج أنتوليتش داخل منطقة الجزاء لم يتوان في تسديدها قذيفة صاروخية استقرت في شباك الكاميروني ديفيس إيباسي عند الدقيقة 56.
متاعب أبها تفاقمت وازدادت صعوبة بعد أن أشهر حكم اللقاء عبدالصمد بكري البطاقة الحمراء بوجه اللاعب نواف الصعدي وذلك في الدقيقة 57 من زمن المباراة.
بتلك النتيجة صعد فريق ضمك أربعة مراكز بعد فوزه حيث بات يحتل المركز السابع بـ 35 نقطة بينما توقف رصيد أبها عند 33 نقطة وضعته بالمركز الحادي عشر.