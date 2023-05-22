دوري روشن.. ضمك يحسم ديربي عسير بهدف "العمار"

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم في استعادة توازنه عقب الخسارة القاسية في الجولة الماضية من أمام الرائد بعد أن حسم "ديربي عسير" لمصلحته على حساب جاره فريق أبها بهدف دون رد مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.