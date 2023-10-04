"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الكامل لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بالمضامين التي جاءت في تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي.