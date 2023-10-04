"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الكامل لنية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها الكامل لنية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم 4 أكتوبر 2024.
وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بالمضامين التي جاءت في تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد أن السعودية لديها جميع الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية لتقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة من كأس العالم.
وأضاف الأمين العام أن السعودية، وهي أرض المحبة والسلام والوئام، سوف تستثمر الحدث المتمثل في كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم في نشر رسائل المحبة والسلام إلى شعوب العالم بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم.
وأشار حسين طه إلى أن نجاح السعودية في استضافة العديد من الأحداث العالمية والفعاليّات الرياضية، يأتي امتدادًا لما تضمنته مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 في إطار التعاضد وتعزيز العمل الإسلامي المشترك الذي يصب في مصلحة شباب العالم الإسلامي وينشر ثقافة المحبة والسلام.