غدًا بجدة.. الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بمواجهة ناساف الأوزبكي

يستهل فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بمواجهة ناساف الأوزبكي، غدًا (الاثنين) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك عند الساعة 9:15 مساءً، في افتتاح مبارياته بالبطولة.
ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه قبل أربعة أشهر، إثر فوزه في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد. وتُعد هذه المشاركة الرابعة عشرة للأهلي في البطولة، بينما يخوض ناساف ظهوره السابع. وكان الفريقان قد التقيا في أربع مواجهات سابقة، حقق خلالها الأهلي انتصارين مقابل تعادل واحد، فيما فاز ناساف بمباراة وحيدة.
ومن المنتظر أن يحظى اللقاء بحضور جماهيري غفير، كونه يمثّل محطة مهمة لبداية رحلة الأهلي الآسيوية، وسط تطلعات جماهيره في استمرار كتابة التاريخ القاري وتحقيق المزيد من الإنجازات.
ويعوّل الأهلي على كوكبة من نجومه الدوليين من أجل حصد النقاط الثلاث، حيث يضم الفريق الحارس إدوارد ميندي، وفي خط الدفاع: روجر إيبانيز، وميريح ديميرال، وعلي مجرشي، فيما يقود خط الوسط الثلاثي: زياد الجهني، وفرانك كيسيه، وإنزو ميلوت. أما الهجوم فيتقدمه كل من: جالينو، ورياض محرز، وإيفان توني.