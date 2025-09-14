غدًا بجدة.. الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بمواجهة ناساف الأوزبكي

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه قبل أربعة أشهر، إثر فوزه في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد. وتُعد هذه المشاركة الرابعة عشرة للأهلي في البطولة، بينما يخوض ناساف ظهوره السابع. وكان الفريقان قد التقيا في أربع مواجهات سابقة، حقق خلالها الأهلي انتصارين مقابل تعادل واحد، فيما فاز ناساف بمباراة وحيدة.