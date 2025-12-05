تعرّف على تشكيلة الأخضر السعودي أمام منتخب جزر القمر في كأس العرب

أعلن فرانسوا رودريغيز، مساعد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر للقاء منتخب جزر القمر ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.
ويغيب إيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن المباراة بسبب سفره إلى العاصمة الأميركية واشنطن لحضور قرعة كأس العالم 2026 الجمعة، وورشة عمل لمدربي المونديال، قبل أن يعود للإشراف على الأخضر في المباراة الثالثة أمام المغرب.
ويخوض المنتخب السعودي مباراة اليوم الجمعة بحثًا عن الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى العلامة الكاملة، بعد الانتصار الذي حققه على منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، والذي حصد به أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.
ويسعى الأخضر للاقتراب رسميًا من التأهل للدور الثاني من البطولة عبر مباراة جزر القمر، وذلك قبل مواجهة المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي.
وجاءت تشكيلة الأخضر على النحو التالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: علي مجرشي، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، أيمن يحيى
الوسط: محمد كنو، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالرحمن العبود
الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان.