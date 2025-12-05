تعرّف على تشكيلة الأخضر السعودي أمام منتخب جزر القمر في كأس العرب

ويخوض المنتخب السعودي مباراة اليوم الجمعة بحثًا عن الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى العلامة الكاملة، بعد الانتصار الذي حققه على منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، والذي حصد به أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.