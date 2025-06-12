سباق ناري بين "الاتحاد" و"الأهلي" للتوقيع مع هداف ليل الفرنسي

عقد ديفيد ينتهي في 30 يونيو 2025، ما يعني أنه سيصبح لاعباً حرًّا، وعلى الرغم من محاولات النادى الفرنسي لتمديد عقده بعرض مالي كبير، إلا أن اللاعب أبلغ الإدارة بعدم رغبته بالتجديد، مبديا انفتاحه أمام العروض الأخرى.