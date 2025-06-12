سباق ناري بين "الاتحاد" و"الأهلي" للتوقيع مع هداف ليل الفرنسي

يبدو أن أحد نجوم الدوري الفرنسي قد يشعل سوق الانتقالات الصيفية بين ناديي الأهلى والاتحاد، مع انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.
وكشف موقع TEAMtalk أن جوناثان ديفيد، المهاجم الكندي الذي أشعل الدوري الفرنسي مع ليل، يفكر جدياً في الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد تلقيه عروضًا مغرية.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، برز كهدف رئيسي لكل من الاتحاد والأهلي، وهم على استعداد لتقديم صفقة مُربحة له .
واشعل جوناثان صراع المنافسة بين الاتحاد والأهلى بعد مشاركته البارزة مع ليل هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة في 49 مباراة بكل المسابقات .
عقد ديفيد ينتهي في 30 يونيو 2025، ما يعني أنه سيصبح لاعباً حرًّا، وعلى الرغم من محاولات النادى الفرنسي لتمديد عقده بعرض مالي كبير، إلا أن اللاعب أبلغ الإدارة بعدم رغبته بالتجديد، مبديا انفتاحه أمام العروض الأخرى.
الجدير بالذكر أن وست هام يونايتد الانجليزي أيضاً قد أبدى اهتمامه بديفيد وعرض عليه عقدًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكن المهاجم لم يقتنع بالانضمام إلى النادي اللندني.
ومع ذلك، أفادت مصادر لموقع TEAMtalk أن المهاجم الكندي يميل الآن نحو الانتقال إلى السعودية، حيث يُفكر جدياً في الانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.