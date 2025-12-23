رالي داكار السعودية 2026 .. الاستعدادات تدخل مراحلها الأخيرة بمشاركة 812 متسابقًا من 69 جنسية

تتواصل التحضيرات لانطلاق رالي داكار السعودية 2026، مع تبقي أقل من أسبوعين على استضافة المملكة للنسخة السابعة على التوالي من الرالي، الذي يقام تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.
وفي هذا السياق تتسارع التحضيرات والاستعدادات لاستضافة رالي داكار السعودية 2026، عبر التنسيق المباشر والاجتماعات المتواصلة بين الجهات الحكومية المعنية، وذلك في إطار العمل على ضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق هذا الحدث العالمي، وفي الجانب اللوجستي، استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع خلال الأسبوع الماضي سفينتين قادمتين من ميناء برشلونة الإسباني محملتين بالمركبات والمعدات المشاركة في الرالي، على أن تُجرى أعمال الفحص الفني للمركبات يومي 1 و2 يناير المقبل.
ويشهد رالي داكار السعودية 2026 مشاركة دولية واسعة، حيث تنطلق منافساته خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير المقبل، على مدى 14 يومًا، تتضمن مرحلة تمهيدية إلى جانب 13 مرحلة رئيسية، بمشاركة 812 متسابقًا يمثلون 69 جنسية من مختلف دول العالم، يتنافسون عبر 433 مركبة في مختلف فئات السباق، والتي تشمل 73 مركبة من فئة ألتيمت، و46 شاحنة، و118 دراجة نارية، و8 مركبات من فئة ستوك، و38 مركبة تشالنجر، و43 مركبة سايد باي سايد، إضافة إلى 75 سيارة كلاسيك، و24 شاحنة كلاسيك، كما تضم "المهمة 1000" 7 دراجات نارية وشاحنة واحدة. ويقام الرالي عبر مسار جديد صُمم بعناية ليعكس تنوع التضاريس والطبيعة الجغرافية والثقافية التي تتميز بها مختلف مناطق المملكة، بما يؤكد مكانتها كموطن لرياضة المحركات.
وتبدأ منافسات الرالي بالمرحلة التمهيدية يوم السبت 3 يناير في ينبع لمسافة 23 كلم، تليها المرحلة الأولى 4 يناير في ينبع (305 كلم)، ثم المرحلة الثانية يوم 5 يناير باتجاه العُلا (400 كلم)، ثم المرحلة الثالثة في العُلا يوم 6 يناير (422 كلم)، تليها المرحلة الرابعة يوم 7 يناير من العُلا إلى مخيم الماراثون (451 كلم)، ثم المرحلة الخامسة يوم 8 يناير من مخيم الماراثون إلى حائل (372 كلم)، ثم السادسة يوم 9 يناير من حائل إلى الرياض (336 كلم)، على أن يحظى المتسابقون بيوم راحة في الرياض يوم السبت 10 يناير.
وتستأنف المنافسات يوم 11 يناير بالمرحلة السابعة من الرياض إلى وادي الدواسر (462 كلم)، ثم المرحلة الثامنة في 12 يناير في وادي الدواسر (481 كلم)، تليها المرحلة التاسعة في 13 يناير باتجاه مخيم الماراثون (410 كلم). وتتواصل المراحل يوم 14 يناير بالمرحلة العاشرة من مخيم الماراثون إلى بيشة (421 كلم)، ثم الحادية عشرة يوم 15 يناير من بيشة إلى الحناكية (347 كلم)، ثم الثانية عشرة يوم 16 يناير من الحناكية إلى ينبع (310 كلم)، قبل أن يختتم الرالي بالمرحلة الثالثة عشرة والأخيرة في ينبع يوم السبت 17 يناير لمسافة 105 كلم. وجميع المسافات المذكورة تخص المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ويؤكد استمرار استضافة المملكة لرالي داكار مكانتها كموطن لرياضة المحركات، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل منظومة تنظيمية متكاملة وبنية تحتية متقدمة.
حيث تُعد المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستضيف هذا العدد من البطولات العالمية في رياضة المحركات، من بينها رالي داكار، وبطولة الفورمولا إي، وجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، وبطولة العالم للراليات (WRC)، وكأس العالم إكستريم إتش وغيرها من البطولات الدولية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتنويع الاقتصاد، واستقطاب الاهتمام العالمي، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة لمنافسات الرالي.