"الهلال" يعلن التحاق الصربي سيرجي سافيتش بمعسكر الفريق بالنمسا

ويأتي التحاق سافيتش بمعسكر الهلال قبل ساعات من خوض الفريق مباراة أمام ولفسبرجر النمساوي في ثالث وديات الفريق خلال فترة الإعداد الحالية والذي يمتد حتى 20 يوليو الجاري.